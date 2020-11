Napoli, umore alle stelle in vista del Milan: Insigne e Mertens chiedono un allenamento normale

In casa Napoli, anche dopo la sosta per le Nazionali, l’umore è alle stelle. I calciatori azzurri sono infatti molto carichi in vista della partita di domenica sera contro il Milan, con alcuni giocatori, quali Mertens, Insigne, Di Lorenzo e Fabian che si sono qualificati alla Final Four della Nations League.

Quest’ultimi, durante l’ultima sessione di allenamento, godevano della possibilità di fare un allenamento differenziato e meno faticoso rispetto ai compagni che non hanno affrontato gare in Nazionale.

Nonostante ciò, Insigne e Mertens, i leader della squadra, hanno chiesto la possibilità di allenarsi normalmente.

Questo non può che far felice mister Gattuso ma anche i tifosi napoletani che vedono una squadra in forma.

Contro il Milan sarà un’occasione importante per la classifica. In particolare, potrebbe essere una grande occasione per Dries Mertens che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe ritornare al centro dell’attacco al posto dell’acciaccato Victor Osimhen.