Napoli, un acquisto da oltre 40 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League

Il futuro di Ademola Lookman potrebbe tingersi d’azzurro. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sta valutando seriamente l’affondo per l’attaccante nigeriano dell’Atalanta, ma tutto dipenderà da un passaggio chiave della stagione: la partita contro il Chelsea e la conseguente qualificazione ai play-off.

Un crocevia decisivo, dunque, non solo dal punto di vista sportivo ma anche strategico. In caso di esito positivo, il club partenopeo sarebbe pronto ad accelerare con decisione sul mercato e Lookman rappresenterebbe uno dei primi nomi sulla lista. Un profilo che piace per caratteristiche tecniche, duttilità offensiva e capacità di incidere sia in campionato che in Europa.

L’esterno offensivo dell’Atalanta, reduce da stagioni di alto livello con la maglia nerazzurra, ha dimostrato di poter fare la differenza grazie a velocità, dribbling e senso del gol. Qualità che si sposerebbero perfettamente con il progetto tecnico del Napoli, sempre attento a inserire giocatori pronti ma ancora con importanti margini di crescita.

Resta però il nodo economico. La Dea non intende fare sconti: per lasciar partire Lookman servirebbe un’offerta importante, non inferiore ai 40 milioni di euro. Una cifra significativa, che il Napoli sarebbe disposto a prendere in considerazione solo con la certezza degli introiti europei legati alla qualificazione ai play-off.