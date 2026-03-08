Napoli, un acquisto di Manna poco sponsorizzato potrebbe essere la sorpresa del futuro

Il mercato di gennaio del Napoli non ha portato soltanto rinforzi immediati per la prima squadra, ma anche un investimento importante in prospettiva. Tra i colpi più interessanti c’è infatti quello di Milton Pereyra, giovanissimo talento argentino classe 2008 che ha già attirato l’attenzione di molti osservatori internazionali.

Secondo diversi addetti ai lavori e scout sudamericani, Pereyra è considerato uno dei prospetti più promettenti della sua generazione. Tecnica raffinata, grande personalità e una maturità sorprendente per la sua età sono alcune delle qualità che gli vengono attribuite. In Argentina molti lo descrivono come un potenziale fuoriclasse.

Alla base dell’operazione c’è anche la visione del direttore sportivo Giovanni Manna, che negli ultimi mesi sta lavorando molto sul fronte dei giovani. L’idea del Napoli è quella di costruire una squadra competitiva nel presente ma anche sostenibile e ricca di prospettiva per il futuro. L’acquisto di Pereyra va esattamente in questa direzione.

Naturalmente, come per tutti i giovani, il percorso sarà fondamentale. Con un ambiente adatto e soprattutto con un allenatore capace di valorizzarne le qualità, Pereyra potrebbe crescere passo dopo passo fino a diventare un giocatore importante.