Napoli, un acquisto intrigante (a costo zero) per la prossima stagione?

Il Napoli guarda con interesse al futuro e tra le idee di mercato spunta il nome di Dybala, in scadenza con la Roma nel giugno 2026. La possibilità di un ingaggio a parametro zero rende lo scenario particolarmente intrigante per il club. Per ora, però, resta solo un’ipotesi senza passi concreti.

L’eventuale arrivo dell’argentino sarebbe un colpo di grande prestigio, grazie alla sua qualità tecnica e alla capacità di giocare in più ruoli offensivi. Il Napoli valuta sempre le opportunità intelligenti e un affare senza cartellino rientra perfettamente nella sua politica. Un profilo così potrebbe aumentare il livello del reparto avanzato.

Esistono comunque alcune incognite, soprattutto legate alla condizione fisica del giocatore e al suo storico di infortuni. Anche il costo dell’ingaggio rappresenta un elemento da ponderare con attenzione. Non va inoltre sottovalutata la potenziale concorrenza di altri club interessati a un parametro zero di questo calibro.

Il Napoli continuerà a monitorare la situazione, osservando l’evoluzione del rapporto tra Dybala e la Roma e le sue scelte future. L’idea resta una semplice suggestione di mercato, ma non viene esclusa a priori. Nel calcio moderno, tenere aperta ogni possibilità può fare la differenza.