Napoli, un addio annunciato e un acquisto? Un calciatore avrebbe già detto sì agli azzurri

Notizie positive per i tifosi del Napoli arrivano quest’oggi da Sky. Secondo gli esperti di mercato del noto emittente televisivo la dirigenza azzurra si starebbe avvicinando ad un nuovo colpo per la prossima stagione: Pezzella della Fiorentina. L’attuale capitano viola inoltre avrebbe già acconsentito all’offerta azzurra, resterebbe da trovare l’intesa tra i due club.

Quello di Pezzella sarebbe un acquisto di grande spessore per la squadra del Napoli e porterebbe nel reparto difensivo azzurro una necessaria dose di esperienza e personalità. Il giocatore viola però non è l’unico obiettivo della dirigenza partenopea, la quale continua a lavorare sul mercato per il futuro a fari spenti.

Intanto, c’è chi vuole arrivare e chi vuole andare via. Stiamo parlando ovviamente di Arek Milik, il quale considera conclusa la sua avventura in azzurro.

Proprio sul calciatore, Gennaro Gattuso ha rivelato: “Per noi è difficile trovare un giocatore più forte e ci vogliono anche tanti soldi, ma quando un giocatore pensa di aver finito un ciclo o di voler cambiare aria bisogna ascoltarlo bene. Se non hai la testa giusta poi fai fatica e penso bisogna rispettare ciò che dicono i giocatori. Arek sa che noi lo stimiamo molto, trovare meglio di lui sarà molto difficile“.

Arek Milik, quindi, ha deciso di voler lasciare Napoli al termine della stagione. L’accordo con Aurelio De Laurentiis non è stato trovato e per questo motivo anche la società non vuole arrivare a cedere il calciatore a costo zero il prossimo anno. Su Milik è forte la Juventus di Maurizio Sarri, anche se i bianconeri non sono intenzionati a spendere 50 milioni per il calciatore e preferiscono inserire contropartite tecniche.