Napoli, un attaccante per sostituire Politano e Kvara: Bernardeschi la grande occasione low cost?

La SSC Napoli, dopo aver rinforzato la difesa, ha intenzione di sistemare anche centrocampo ed attacco. Il nuovo allenatore Antonio Conte vuole una squadra che possa utilizzare al meglio il suo nuovo modulo e per questo sarà necessario intervenire in diversi reparto.

Secondo le ultime indiscrezioni, il mister azzurro avrebbe intenzione di acquistare anche un giocatore che possa sostituire, all’occorrenza, Politano e Kvara. Per questo motivo gli azzurri starebbero sondando diversi nomi che possano fare la differenza anche da subentrati.

BERNARDESCHI, BERARDI, CHIESA: LA SSC NAPOLI PUNTA UN ATTACCANTE PER SOSTITUIRE POLITANO E KVARA. IL CALCIATORE DEL MIAMI POTREBBE RAPPRESENTARE UNA GRANDE OCCASIONE: SERVONO 10 MILIONI DI EURO

I nomi maggiormente in voga sono quelli di Berardi e Chiesa ma non è da sottovalutare anche una vecchia conoscenza degli azzurri: Federico Bernardeschi. L’attaccante del Miami è infatti stato nel mirino del Napoli per diversi anni ma poi non è stato mai fatto l’affondo decisivo, forse anche per una questione economica.

“Vediamo, speriamo… Ora è un po’ prematuro parlarne, ma chi vivrà, vedrà”, sono state queste le parole, lo scorso aprile, di Federico Bernardeschi ai microfoni di SportMediaset, aprendo, quindi, la possibilità ad un suo ritorno nel massimo campionato italiano. Il Napoli potrebbe rappresentare una grande occasione di rilancio per il calciatore che, in Canada, sta offrendo grandi prestazioni.