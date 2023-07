Napoli, un calciatore nel mirino dell’Al-Nassr: a ‘chiamarlo’ è Cristiano Ronaldo

Fino a questo momento il Napoli non è stato coinvolto nei trasferimenti con gli sceicchi dell’Arabia Saudita, con l’unico calciatore finito nel mirino (Hirving Lozano, ndr) che ha espresso dubbi in merito al possibile trasferimento e preferendo un possibile approdo in Premier League. Nelle ultime ore, però, come riportato dal portale SportItalia, ci sarebbe stato un sondaggio dell’Al-Nassr per Mario Rui, terzino partenopeo con contratto in scadenza nel 2025.

La sorpresa, però, è che a ‘chiamarlo‘ sarebbe in Arabia sarebbe stato proprio un suo compagno di squadra della Nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo. Oggi, continua SportItalia, c’è stato il primo sondaggio e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Con il Napoli, attualmente, ha un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione.

Considerando le cifre che gli arabi stanno versando ai calciatori europei è facile immaginare un contratto a cifre blu anche per il portoghese. L’amicizia con Cristiano Ronaldo, inoltre, potrebbe spingerle ancora di più ed arrivare anche ad un triennale da 20 milioni di euro a stagione.