Napoli, un calciatore non è in forma: Gattuso boccia la sua condizione fisica

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso i calciatori del Napoli hanno cambiato non solo il modo di giocare, ma anche quello di allenarsi. Gli allenamenti pacati di Carlo Ancelotti, infatti, sono stati sostituiti da sedute d’allenamento sempre ad alta intensità, con alcuni calciatori che ne hanno risentito particolarmente.

Il nuovo mister, infatti, ha trovato qualche calciatore in forma non proprio ideale, non solo tra quelli presenti in rosa, ma anche fra i nuovi acquisti. In particolare, le condizioni fisiche di Stanislav Lobotka sono quelle più importanti.

Il nuovo arrivo, infatti, è arrivato leggermente in sovrappeso e Gennaro Gattuso vuole metterlo subito in forma non solo con allenamenti a ritmo sostenuto, ma anche con un’alimentazione migliore. Sin dal suo arrivo in azzurro, infatti, il mister ha notato questo fatto e per questo sta lavorando con lo staff per cercare di portare il calciatore nella migliore condizione possibile in poco tempo.

Gattuso spera di vederlo in ottimo stato già tra qualche settimana. Al momento, quindi, Lobotka non potrà sostenere interamente una partita a causa delle sue condizioni fisiche.

Arrivato in azzurro per circa 20 milioni di euro più 4 milioni di bonus, il giocatore ha subito fatto una buona impressione durante il suo esordio con la maglia del Napoli. Seguendo i consigli del mister e dello staff azzurro, il giocatore non potrà fare altro che migliorare.