Napoli, un calciatore può già salutare a fine stagione: solo pochi minuti con Mazzarri e Calzona

La SSC Napoli, in questi mesi che accompagneranno la squadra da qui al termine della stagione, è al lavoro sui profili da confermare per il prossimo anno. Il mercato di gennaio ha infatti regalato diversi acquisti e alcuni di questi sono attualmente in prestito con diritto di riscatto a favore del club partenopeo.

Tra questi è anche Leander Dendoncker, il quale è arrivato in azzurro con il compito di rinforzare il centrocampo e, all’occorrenza, il reparto arretrato del campo. Ad oggi, però, è sceso in campo soli pochi minuti.

Sia da Walter Mazzarri che da Francesco Calzona, infatti, sono arrivate diverse ‘bocciature’, con altri calciatori che sono stati preferiti all’ex centrocampista dell’Aston Villa.

CONFERMA DIFFICILE PER DENDONCKER, A FINE STAGIONE PROBABILE IL SUO ADDIO AL NAPOLI. I TIFOSI: “NON ANCORA PRONTO PER UNA PIAZZA COME LA NOSTRA”

Con sole tre presenze all’attivo è difficile immaginare che il Napoli decida di sborsare 9 milioni di euro per il riscatto. Anche da parte dei tifosi, sui social, vi sono delle perplessità: “Se non gioca ci sarà un motivo, forse non è ancora pronto”, “Napoli forse è ancora troppo grande per lui, a fine stagione sicuro non sarà riscattato e andrà via”