Napoli, un clic sbagliato di Vergara crea un caso sui social. Il calciatore: “Non alzate polveroni inutili”

Nella giornata di oggi i social network sono stati teatro di un piccolo caso che ha coinvolto Antonio Vergara, calciatore del Napoli, finito al centro dell’attenzione per un’interazione fraintesa. Tutto nasce da un presunto apprezzamento a un post legato a una recente intervista di Diego Costa, ex attaccante del Chelsea, che aveva espresso parole dure nei confronti di Antonio Conte, definendolo “il peggiore con cui abbia mai lavorato”.

In pochi minuti, l’episodio ha iniziato a circolare rapidamente, alimentando interpretazioni e polemiche. A spegnere sul nascere qualsiasi equivoco è stato lo stesso Vergara, intervenuto direttamente con un commento chiarissimo: “Ho sbagliato a cliccare. Solo un click sbagliato, non alzate polveroni inutili”.

Una presa di posizione netta, che ha chiarito come non ci fosse alcuna volontà di schierarsi o lanciare messaggi indiretti. Nonostante ciò, la notizia aveva già iniziato a diffondersi, con molti utenti pronti a costruire, ad arte, presunte fratture interne e scenari di tensione.

La realtà, però, è ben diversa da quella raccontata sui social. Il rapporto tra Conte e Vergara è solido e improntato alla massima professionalità. Il giocatore è regolarmente a disposizione del mister e pienamente inserito nel progetto tecnico. Un episodio che dimostra ancora una volta come, nell’era dei social, basti un semplice errore per trasformarsi in un caso mediatico, spesso lontano dalla verità dei fatti.