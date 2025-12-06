Napoli, un colpo a costo zero dall’Inter nel 2026? È un pupillo di Antonio Conte

Il Napoli è già al lavoro per potenziare la squadra in vista della prossima stagione o già a gennaio, con un’attenzione particolare alla difesa. Secondo indiscrezioni delle ultime settimane, la società partenopea starebbe valutando attentamente la situazione di Stefan De Vrij, esperto difensore centrale dell’Inter.

STEFAN DE VRIJ IN SCADENZA CON L’INTER, LA SSC NAPOLI VIGILE SUL FUTURO DEL DIFENSORE: ANTONIO CONTE PUO’ PORTARLO IN AZZURRO?

De Vrij, classe 1992, è approdato all’Inter nel 2018 dopo diverse stagioni alla Lazio e ha già lavorato con Antonio Conte durante la sua esperienza a Milano. Il tecnico sarebbe interessato a riportare il difensore olandese sotto la sua guida, puntando a rinforzare il reparto arretrato del Napoli.

Le ultime notizie indicano che De Vrij, in scadenza di contratto con l’Inter, sta valutando nuove opzioni per il futuro. Grazie agli ottimi rapporti con il suo agente, Federico Pastorello, che cura anche gli interessi del portiere Alex Meret, il Napoli potrebbe avanzare i primi contatti per assicurarsi il giocatore a parametro zero.

Il club azzurro intravede così la possibilità di mettere a segno un colpo importante e senza costi di trasferimento, approfittando della situazione contrattuale del difensore nerazzurro.