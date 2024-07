Napoli, un colpo sarà fatto anche a centrocampo: occasione dal Leicester?

La SSC Napoli, dopo aver sistemato la difesa, inizia a lavorare anche per altri settori del campo. Nell’ultima conferenza stampa, Antonio Conte ha fatto sapere che sarà fatto qualche intervento solo dopo aver valutato i calciatori a disposizione. Bisognerà, in ogni caso, trovare un sostituto di Zielinski, il quale è andato via a parametro zero con destinazione Inter.

Molti sono i centrocampisti che potrebbero fare al caso degli azzurri: da Lo Celso a Ramadani, passando per Sudakov. Sempre nel mirino degli azzurri ci sarebbe il centrocampista Boubakary Soumaré, accostato agli azzurri già durante la scorsa stagione ma poi mai arrivato anche per via della permanenza di Piotr Zielinski.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di fare un grande mercato estivo. Dopo l’acquisto di Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, la società partenopea potrebbe rinforzare il centrocampo proprio con il centrocampista del Tottenham Hotspur ed ex PSG.

SEI MESI IN PRESTITO E RISCATTO A 15 MILIONI DI EURO LA PROSSIMA ESTATE. E’ QUESTA LA CIFRA RICHIESTA DAL LEICESTER PER CEDERE IL CENTROCAMPISTA

Sarebbe questa l’idea della proprietà partenopea, ovvero prelevare il calciatore in prestito per sei mesi e poi, eventualmente, valutare un riscatto al termine della stagione per 15 milioni di euro. Soumaré è il classico calciatore che predilige Conte, ovvero un centrocampista forte fisicamente e abile in fase di interdizione ma anche dotato di una buona visione di gioco e tecnica individuale. Un mediano che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale.