Napoli, un difensore pronto a dire addio: lo aspetta il Cagliari?

In casa Napoli il calciomercato è all’ordine del giorno. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, vuole garantire al nuovo mister, Gennaro Gattuso, una rosa adatta alla sua formazione. Dopo un cambio con Carlo Ancelotti, infatti, la squadra è ritornata al suo congeniale 4-3-3. La società, però, deve far fronte anche alle cessioni.

Alcuni giocatori, infatti, non sono riusciti a trovare spazio in questo inizio di stagione, né con Carlo Ancelotti né con il nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Tra questi vi è Lorenzo Tonelli. Arrivato in azzurro con Maurizio Sarri nel 2016. In tre anni, però, sono state solo nove le presenze con la maglia azzurra condite da ben tre reti.

Ora, il suo futuro sarebbe deciso. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Lorenzo Tonelli sarebbe ad un passo dal trasferimento al Cagliari. La società sarda è alla ricerca di un difensore ed avrebbe individuato nel napoletano il nome adatto.

Gli affari tra le due società sono iniziate la scorsa estate con il trasferimento di Marko Rog al Cagliari. Quest’ultimo sta offrendo prestazioni degne di nota con la maglia dei sardi e per questo il presidente Giulini vorrebbe riprovare a chiudere una trattativa con Aurelio De Laurentiis.

Gennaro Gattuso non si è opposto alla cessione del giocatore ed avrebbe già detto sì. Lorenzo Tonelli, quindi, è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo l’esperienza non proprio felice con la maglia azzurra del Napoli.