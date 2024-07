Napoli, un difensore versatile per Antonio Conte: idea Anel Ahmedhodzic?

Con l’arrivo di Antonio Conte, la SSC Napoli ha puntato soprattutto a rinforzare la difesa. Alessandro Buongiorno e Rafa Marin sono stati i primi acquisti del nuovo dirigente Giovanni Manna, il quale si riserva un ulteriore acquisto per rinforzare il reparto arretrato del campo. Gli occhi sono su Hermoso ma la concorrenza, Inter e Milan in primis, sembra agguerrita.

Per questo motivo il Napoli potrebbe puntare ad altri calciatori. I nomi che circolano in queste settimane sono diversi: da Bijol a Pavlovic passando per Giovanni Leoni. Un nome che potrebbe fare al caso di Conte e che nell’ultima stagione ha impressionato è il centrale Anel Ahmedhodzic, già accostato al Napoli in passato e con una valutazione di 18 milioni.

IL NAPOLI HA INTENZIONE DI REGALARE UN ALTRO DIFENSORE AD ANTONIO CONTE: NEL MIRINO UN CENTRALE DUTTILE CAPACE DI ADATTARSI ALLE DIVERSE SITUAZIONI DI GIOCO

Anel Ahmedhodzic è un difensore bosniaco nato il 26 marzo 1999 a Malmö, in Svezia. La sua carriera calcistica è iniziata nel settore giovanile del Malmo FF, dove ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni difensive di alto livello. Nel 2018 ha fatto il suo debutto con la prima squadra del Malmo in Allsvenskan, il massimo livello del calcio svedese.

Nel 2020, Ahmedhodzic ha attirato l’interesse di club stranieri, e nel gennaio 2021 si è trasferito allo Sheffield United, squadra della Premier League inglese, firmando un contratto di lunga durata. Il suo trasferimento è stato visto come una mossa importante nella sua giovane carriera.

Ahmedhodzic gioca principalmente come difensore centrale, ma è noto anche per la sua versatilità, essendo in grado di adattarsi a diverse posizioni difensive. Dotato di buona tecnica di difesa, è considerato uno dei talenti emergenti nel reparto difensivo e ha ricevuto attenzioni da parte di diversi club europei.