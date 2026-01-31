Napoli, un esterno di difesa dopo l’infortunio di Di Lorenzo. Un nome in cima alla lista

Il mercato del Napoli potrebbe riservare un colpo di scena inatteso nelle ultime battute. Dopo l’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo, punto fermo della fascia destra azzurra, la dirigenza partenopea starebbe valutando un possibile cambio di strategia, rivedendo le priorità iniziali che portavano verso un rinforzo offensivo. L’assenza del capitano, infatti, ha acceso un campanello d’allarme nello staff tecnico, spingendo il club a riflettere sull’opportunità di intervenire subito nel reparto difensivo.

In quest’ottica, il Napoli potrebbe decidere di puntare su un terzino destro, garantendo così maggiori alternative e coperture in una fase delicata della stagione. Il nome che sarebbe balzato in cima alla lista è quello di Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia, profilo giovane ma già abituato a palcoscenici importanti.

A confermare questa pista è stato anche Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, che ha fatto il punto sulla situazione: “Dopo l’infortunio subito da Giovanni Di Lorenzo non è escluso l’arrivo di un terzino destro. Si riaprono ,forse, i margini di trattativa per Juanlu Sanchez del Siviglia”.

Parole che riaccendono una trattativa che sembrava essersi raffreddata e che ora potrebbe tornare d’attualità. Il Napoli, dunque, resta vigile e pronto ad adattarsi agli imprevisti, con l’obiettivo di consegnare ad Antonio Conte una rosa il più possibile completa e competitiva. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se l’asse Napoli–Siviglia tornerà davvero a scaldarsi. Le cifre? Tra i 15 e i 20 milioni di euro.