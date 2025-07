Napoli, un ex City per rinforzare l’attacco di Antonio Conte?

La SSC Napoli, con Antonio Conte in panchina, punta a vincere un altro Scudetto il prossimo anno. È questo l’obiettivo principale dell’allenatore partenopeo, il quale vuole creare delle basi solide per portare gli azzurri di nuovo sul tetto d’Italia.

Gli azzurri, però, devono mostrare di nuovo la solidità della passata stagione anche grazie ai nuovi acquisti. Per questo motivo la proprietà azzurra ha iniziato ad investire sul mercato, anche in vista della Champions League.

Ma, cosa serve al Napoli per ritornare di nuovo a vincere uno Scudetto? Sicuramente rinforzare tutti i settori del campo: un difensore esperto, un centrocampista di qualità ed un attaccante di livello internazionale.

NAPOLI, UN GRANDE COLPO DI LIVELLO INTERNAZIONALE IN ATTACCO? GABRIEL JESUS SAREBBE UN NOME IMPORTANTE CON UNA VALUTAZIONE DA CIRCA 40 MILIONI DI EURO

Romelu Lukaku è infatti in fase calante nonostante il suo grande contributo per la squadra. Il nome che potrebbe fare al caso del Napoli, anche in vista dei 70 milioni che arriveranno da Victor Osimhen è Gabriel Jesus dell’Arsenal. Ai tempi del City la sua valutazione era di 80 milioni di euro ed ora potrebbe rappresentare una grande occasione per il Napoli.

Il sogno del Napoli ed anche dei tifosi sarebbe Viktor Gyökeres ma ormai sembra impossibile dopo che il suo nome è finito sul taccuino dei migliori club al Mondo. Nunez e Lucca sono al momento i nomi in cima alla lista di Manna.