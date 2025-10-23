Napoli, un ex ha sempre sognato di diventare allenatore: ora è impegnato in Uzbekistan

Il futuro di Antonio Conte a Napoli continua a far discutere, soprattutto dopo le ultime prestazioni altalenanti della squadra. Tuttavia, nonostante il clima di incertezza e le voci che circolano, la posizione del tecnico resta molto solida. La società partenopea, infatti, non ha alcuna intenzione di mettere in discussione il proprio allenatore.

Il presidente non vuole ripetere gli errori del passato e crede che il progetto debba andare avanti, anche a costo di sopportare qualche turbolenza iniziale. Nel frattempo, però, tra i tifosi e gli addetti ai lavori c’è chi sogna un nome che da sempre aleggia intorno al Napoli: Fabio Cannavaro. L’ex capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006, napoletano doc e simbolo del calcio italiano, ha più volte espresso il desiderio di allenare la squadra della sua città.

Un sogno che, almeno per ora, resta tale, visto che Cannavaro è attualmente impegnato con la Nazionale uzbeca, dove sta portando avanti un progetto ambizioso e di lungo periodo. Ai microfoni di Calciomercato.com, qualche stagione fa, dichiaro: “La mia ambizione è quella di allenare il Napoli, perché è un top club e la squadra per la quale ho sempre tifato”