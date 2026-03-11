Napoli, un giovane ex Primavera è finalmente esploso e pronto per la prima squadra

L’editoriale firmato da Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine.com apre uno scenario interessante sul futuro del Napoli, soprattutto per quanto riguarda la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. L’esperto di mercato sottolinea un aspetto che potrebbe rappresentare una delle novità più intriganti del prossimo Napoli: la crescita del giovane Obaretin dopo l’esperienza maturata in prestito.

Secondo il giornalista, il club starebbe valutando seriamente la possibilità di integrarlo definitivamente nella rosa. Le parole dell’editoriale sono chiare: “In difesa c’è una novità importante: tra i centrali del Napoli della prossima annata ci sarà anche Obaretin. Il giovane centrale azzurro ha convinto nella sua esperienza a Empoli, aveva già impressionato Conte e l’idea è quella di vederlo in ritiro per avere la certezza che possa rimanere in organico.”

Il riferimento all’esperienza a Empoli non è casuale. Il prestito ha rappresentato un passaggio fondamentale per la crescita del difensore, che ha potuto accumulare minuti, responsabilità e maturità in un contesto competitivo. Per un giovane difensore, la continuità è spesso l’elemento decisivo per completare il percorso di formazione, e proprio questo sembra aver convinto lo staff tecnico azzurro.