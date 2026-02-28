Napoli, un gradito ritorno per convincere Conte a restare?

Il mercato di giugno si avvicina e in casa SSC Napoli iniziano a circolare le prime, intriganti indiscrezioni. Molto del futuro azzurro passerà dalla permanenza di Antonio Conte, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe restare alla guida tecnica anche nella prossima stagione. Con Conte in panchina, il Napoli potrebbe puntare su innesti mirati e su profili già collaudati ad alti livelli.

Tra i nomi che fanno sognare i tifosi c’è quello di Kim Min-jae, protagonista assoluto dello Scudetto e possibile grande ritorno a quasi due anni dal trionfo tricolore. Il difensore sudcoreano, oggi al Bayern Monaco, non è considerato incedibile e potrebbe valutare un cambio d’aria dopo una stagione vissuta tra alti e bassi in Germania.

Conte è da sempre un grande estimatore di Kim, un centrale che incarna perfettamente le sue richieste: forza fisica, aggressività, letture difensive e personalità. Non è un mistero che il tecnico lo avrebbe voluto già lo scorso anno, considerandolo un pilastro ideale per la sua difesa a tre o a quattro.

Il mercato estivo, dunque, potrebbe aprirsi con un messaggio chiaro: continuità in panchina, ambizione sul campo e la volontà di riportare a Napoli protagonisti che hanno già scritto la storia recente del club. Kim Min-jae resta una suggestione concreta, forse complicata, ma perfettamente in linea con l’idea di un Napoli che vuole tornare stabilmente ai vertici, in Italia e in Europa.