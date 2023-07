Napoli, un grosso acquisto a centrocampo a prescindere dalla permanenza di Piotr Zielinski

Il Napoli sembrerebbe fare sul serio per Gabri Veiga. Con l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del club, gli azzurri vogliono piazzare un grande acquisto a centrocampo a prescindere dalla permanenza in azzurro di Piotr Zielinksi. Aurelio De Laurentiis sarebbe altresì disposto a pagare una bella cifra per lui. Gabri Veiga potrebbe essere il quarto acquisto degli azzurri dopo Gollini, Caprile e il possibile arrivo di Danso.

Il club azzurro, infatti, vuole mettere sul piatto 30 – 35 milioni di euro per Gabri Veiga, pilastro del centrocampo del Celta Vigo e talento della nuova generazione spagnola. Su di lui c’è mezza Europa, la concorrenza è tanta ma è anche vero che il giovane è stato una rivelazione della Liga. Il Celta Vigo, però, vuole che venga versata per intera la clausola (40 milioni di euro). Tuttavia, De Laurentiis non ha intenzione di mollare.