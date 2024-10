Napoli, un mercato da nove grazie a Conte: per ora un solo punto interrogativo

Dopo una stagione fallimentare, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è affidato alla coppia Manna-Conte per ripartire. Dopo una prima fase iniziale, il nuovo mister ha optato per diversi cambiamenti, con molti calciatori che hanno lasciato la città partenopea dopo il ritiro a Dimaro e Castel di Sangro.

Al loro posto sono arrivati nomi importanti, anche se alcuni non ancora conosciuti al pubblico. Tra questi i nomi di Gilmour, McTominay e soprattutto David Neres. Quest’ultimo, dopo stagioni non proprio esaltanti al Benfica, è finito nel mirino di Antonio Conte per rinforzare l’attacco.

ANTONIO CONTE E IL MERCATO DELLA SSC NAPOLI: DAVID NERES LA GRANDE SORPRESA ESTIVA, PER ORA RAFA MARIN RAPPRESENTA L’UNICO PUNTO INTERROGATIVO DELLA STAGIONE

Le prestazioni dell’attaccante brasiliano sono state subito importanti, con diversi assist e gol messi a segno. Una vera e propria sorpresa anche per il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha subito capito le potenzialità del calciatore dopo l’acquisto da circa 30 milioni di euro.

L’unico punto interrogativo, per il momento, è stato Rafa Marin. Il primo acquisto dell’era Antonio Conte per ora ha disputato una sola partita in Coppa Italia. La sua prestazione non è stata esaltante ma comunque si sono notate buone prospettive per un giovane nel mirino della Nazionale spagnola.