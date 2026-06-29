Napoli, un nome in cima alla lista in caso di addio di Anguissa: valutazione da 35 milioni

Il Napoli continua a valutare le possibili mosse di mercato in vista della prossima stagione e uno dei nomi più caldi è quello di Richard Rios. Il centrocampista colombiano è considerato uno dei principali candidati a raccogliere l’eredità di Zambo Anguissa, destinato a lasciare gli azzurri nelle prossime settimane.

Le qualità di Richard Rios convincono lo staff tecnico per intensità, forza fisica e capacità di accompagnare l’azione offensiva. Il colombiano rappresenterebbe un profilo ideale per garantire equilibrio e dinamismo alla mediana del Napoli, mantenendo elevato il livello del reparto anche dopo l’eventuale partenza di Anguissa.

La trattativa, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Benfica, proprietario del cartellino del giocatore, valuta Rios almeno 35 milioni di euro e non sembra intenzionato a concedere sconti.

Le prossime settimane potrebbero risultare decisive per capire se l’operazione entrerà davvero nel vivo. Molto dipenderà anche dalla cessione di Zambo Anguissa, che permetterebbe al Napoli di avere le risorse economiche necessarie per tentare l’affondo decisivo.