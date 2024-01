Napoli, un nuovo attaccante se Politano dovesse andare via: due i nomi sondati la scorsa estate

La SSC Napoli è sempre attiva sul mercato e potrebbe approfittarne per riportare in Italia un attaccante: Nicolò Zaniolo. L’attaccante è nel mirino del club azzurro già dalla scorsa estate per trovare un sostituto di Lozano, con la dirigenza partenopea che potrebbe ritornare sui suoi passi, soprattutto nel caso in cui Politano decidesse di andare via a gennaio.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel caso in cui Politano decidesse di andare in Arabia, dovrebbe intervenire di nuovo per rinforzare il reparto destro dell’attacco.

NICOLO’ ZANIOLO, UN ATTACCANTE DI LIVELLO PER LA CORSIA DESTRA DEL NAPOLI

Al momento non c’è nessuna trattiva per acquistare il calciatore dal momento che il Napoli è coperto in quel ruolo. Con l’eventuale addio di Politano, invece, la dirigenza azzurra dovrà intervenire e sicuramente saranno sondati diversi calciatori già visionati la scorsa estate: Zaniolo e Bakayoko su tutti.

Secondo i tifosi azzurri, Zaniolo sarebbe il sostituto ideale di Politano. Michele V. scrive: “Zaniolo è una scommessa ma fa ancora la differenza”, “Con lui prendiamo un grande calciatore, può sostituire Politano”