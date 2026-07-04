Napoli, un nuovo attaccante se va via Lang? Manna ha già il profilo giusto per Allegri

Il Napoli continua a programmare il prossimo mercato estivo con grande attenzione, valutando ogni operazione sia in entrata che in uscita. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha confermato che, prima di effettuare nuovi acquisti, sarà necessario completare alcune cessioni per mantenere l’equilibrio economico e tecnico della rosa. Una strategia che consentirà al club di intervenire con maggiore precisione sui reparti da rinforzare.

Tra le situazioni da monitorare c’è anche quella legata a Noa Lang. Qualora l’esterno offensivo non dovesse essere confermato, il Napoli tornerebbe sul mercato per individuare un profilo in grado di garantire qualità e imprevedibilità sulle corsie offensive. La dirigenza avrebbe già iniziato a valutare diverse alternative, senza farsi trovare impreparata in vista delle prossime settimane.

Uno dei nomi che non sarebbe mai uscito dai radar azzurri è quello dello svizzero Dan Ndoye, reduce però da una stagione non particolarmente brillante. Nonostante un rendimento al di sotto delle aspettative, il talento dell’esterno continua a convincere la società partenopea.

Per arrivare a Ndoye, Aurelio De Laurentiis starebbe studiando una formula innovativa: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro, esercitabile soltanto nel 2027. Un’operazione che permetterebbe al Napoli di rinviare l’investimento economico al prossimo anno, decidendo l’acquisto definitivo soltanto in caso di rendimento convincente del calciatore.