Napoli, un nuovo difensore e la suggestione Ramos. De Maggio: “Opzione da non escludere”

Uno dei difensori più celebrati della storia del calcio europeo, Sergio Ramos, è attualmente senza squadra, e i tifosi del Napoli fantasticano sull’idea di vederlo in azzurro. Tuttavia, questo scenario sembra molto lontano dalla realtà. Nonostante sarebbe un colpo da maestro per il club di De Laurentiis, le possibilità di vedere l’ex campione del Real Madrid sotto il Vesuvio sono esigue.

Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, proprio Sergio Ramos, insieme con Kjaer e De Vrij, sarebbe un’opzione per il mercato di gennaio. Ecco quanto evidenziato: “[…] Non dovrebbe arrivare uno svincolato, ma a gennaio potrebbe arrivare un uomo di esperienza e viene attenzionato Simon Kjaer”.

“Non è finita perché c’è la grande suggestione rappresentata da Sergio Ramos e questa opzione non dev’essere esclusa. Piacerebbe molto al Napoli Stefan De Vrij che ha il contratto in scadenza con l’Inter e non dovrebbe rinnovare. Fino a gennaio il Napoli non si muoverà, però i rapporti sono ottimi con Pastorello e a gennaio il Napoli potrebbe fare una proposta”.

Dopo la scadenza del contratto con il Siviglia, il difensore spagnolo si sta allenando in autonomia, alla ricerca di una nuova sfida per la prossima stagione. Nonostante l’età, Ramos è deciso a dimostrare di poter competere ai massimi livelli. Le squadre più disposte a mettere sotto contratto il campione spagnolo sembrano essere quelle provenienti dal ricco mercato arabo, che però non sembrano rientrare nelle preferenze del giocatore.

Ramos, infatti, starebbe valutando piuttosto destinazioni come la Turchia, il Brasile o persino la Major League Soccer statunitense, più in linea con le sue ambizioni calcistiche e personali. In ogni caso, mentre i tifosi del Napoli possono continuare a sognare, l’arrivo di Ramos al Maradona appare una suggestione destinata a rimanere tale.