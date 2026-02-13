Napoli, un parametro zero in vista di giugno: ingaggio da 4 milioni per convincerlo ad accettare?

Il Napoli si muove con anticipo sul mercato, tracciando le prime linee guida in vista di giugno. Il club azzurro vuole farsi trovare pronto su eventuali occasioni a parametro zero o su situazioni contrattuali in bilico, una strategia che negli ultimi anni ha spesso garantito margini di manovra interessanti sia dal punto di vista tecnico sia economico. In questo contesto rientra il monitoraggio costante dei profili più appetibili della Serie A, soprattutto quelli con scadenze contrattuali ravvicinate.

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Lorenzo Pellegrini. Come rivelato da Nicolò Schira, il centrocampista vive una fase delicata dal punto di vista del rinnovo contrattuale: l’accordo non è ancora stato trovato. Il giocatore chiede circa 4 milioni di euro a stagione, mentre la proposta del club giallorosso si fermerebbe attorno ai 2,8 milioni. Una distanza che, al momento, mantiene la trattativa in una situazione di stallo economico.

La volontà del calciatore sarebbe quella di restare nella Capitale e continuare la sua avventura con la Roma, dove ha un ruolo centrale sia in campo sia nello spogliatoio. L’idea della dirigenza azzurra sarebbe chiara: seguire l’evoluzione dei dialoghi senza forzare i tempi, ma farsi trovare preparata qualora la trattativa dovesse arenarsi definitivamente.

Si tratta, per ora, di una strategia di vigilanza più che di un assalto concreto. Ma è il segnale di un club che vuole programmare con attenzione, intercettando le opportunità di mercato prima degli altri. Molto dipenderà dalle prossime settimane e dalla capacità delle parti di ridurre la distanza economica. Il Napoli, per convincerlo, potrebbe proporgli proprio la cifra richiesta al club giallorosso, ovvero 4 milioni di euro a stagione.