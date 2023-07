Napoli, un potenziale fenomeno ancora inespresso: a Garcia il compito di farlo ‘esplodere’

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia si conoscerà meglio tra qualche settimana, ovvero dopo il ritiro di Dimaro. Al momento il mister è consapevole di avere in mano una grande squadra, un club reduce dalla vittoria dello Scudetto dopo oltre trent’anni con fenomeni in grado di fare la differenza.

Il compito del nuovo allenatore sarà soprattutto quello di rilanciare alcuni calciatori che non hanno spiccato il volo nella passata stagione. Tra questi c’è anche Giacomo Raspadori. Garcia, come il presidente De Laurentiis, ritiene l’ex Sassuolo un potenziale fenomeno da far crescere attraverso il minutaggio. Alla sua età, 23 anni, è ancora in una fase di maturazione e il compito del mister sarà quello di farlo esplodere in questa stagione.

Non a caso il mister starebbe pensando ad un doppio ruolo per Giacomo Raspadori al fine di consentirgli di esprimersi meglio e per più tempo. L’investimento del Napoli per acquistarlo è stato importante. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha investito oltre 35 milioni di euro per acquistare le sue prestazioni sportive.