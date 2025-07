Napoli, un profilo di livello internazionale per completare il centrocampo? Kessiè vuole ritornare in Europa

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, e uno dei reparti su cui il club partenopeo concentrerà l’attenzione è il centrocampo. Tra i profili sondati accostati agli azzurri nelle ultime settimane c’è anche quello di Franck Kessié, ex giocatore di Milan e Barcellona, attualmente in forza all’Al-Ahli in Arabia Saudita.

Il centrocampista ivoriano, classe 1996, avrebbe espresso il desiderio di tornare in Europa, dopo un solo anno nella Saudi Pro League. La sua esperienza in Medio Oriente non avrebbe soddisfatto appieno le aspettative personali, spingendolo a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo progetto competitivo.

Ci sarebbero stati contatti tra l’entourage di Kessié e la dirigenza del Napoli. Il profilo dell’ivoriano sarebbe un’occasione di spessore internazionale, capace di portare fisicità, esperienza e qualità al centro del campo. Al momento non è ancora partita una vera e propria trattativa, con il club azzurro che sembrerebbe, al momento, virare su altri profili come Miretti, il quale però ha una valutazione superiore alle richieste azzurr.e

Franck Kessié conosce bene la Serie A e ha già lavorato con allenatori esigenti come Gattuso e Pioli: il suo profilo potrebbe dunque piacere anche a Conte, sempre alla ricerca di calciatori con struttura e mentalità. Il mercato è ancora lungo e il Napoli continua a studiare le mosse migliori: Kessié resta un nome da tenere d’occhio.