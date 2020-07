Napoli, un rinnovo ed un addio pesante a centrocampo: scambio con l’Inter?

Luglio è sicuramente un mese chiave per le squadre di calcio. Di solito è l’inizio del calciomercato, ma quest’anno lo scambio di calciatori è traslato di due mesi a causa dell’emergenza Coronavirus, il quale ha portato il campionato ad una chiusura storica nel mese di Agosto.

Il Napoli, però, è già sicuro del suo futuro. A prescindere da come finirà il campionato, infatti, sarà in Europa League. Per questo motivo, la dirigenza partenopea inizia a programmare il futuro, con un possibile addio pesante a centrocampo e un rinnovo importante nel medesimo ruolo.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Napoli potrebbe concludere uno scambio con l’Inter nella prossima sessione di mercato. Antonio Conte vorrebbe Allan in nerazzurro, mentre agli azzurri sarebbe stato offerto Vecino. La trattativa è ancora agli inizi, ma comunque Marotta sembra intenzionato a concludere un affare importante con la SSC Napoli.

Un centrocampista che invece rimarrà in azzurro è Piotr Zielinski, il quale, nei prossimi giorni, metterà nero sul bianco suo nuovo contratto.

Le trattative per il rinnovo contrattuale del polacco sono ormai iniziate diversi mesi fa, anche se poi si è tutto arenato a causa del Coronavirus. In ogni caso, prima della prossima sessione di calciomercato il giocatore dovrebbe firmare un rinnovo fino al 2024 con opzione per un altro anno. Il ragazzo vedrebbe così aumentare il suo stipendio fino a 3 milioni di euro a stagione.