Napoli, un ritorno in Serie A per rinforzare l’attacco? Hojlund dello United nel mirino di Manna

L’edizione de La Gazzetta dello Sport scrive del mercato del Napoli e dell’interessamento del club azzurro per un attaccante del Manchester United ex Atalanta: “L’Inter non è il solo club che sta cercando di riportare in Serie A Rasmus Hojlund. Sulle tracce dell’attaccante del Manchester United, infatti, c’è anche il Napoli, alla ricerca di un altro centravanti che permetta a Conte di far respirare Romelu Lukaku o di varare un modulo con due prime punte”.

“Il danese, che i Red Devils nell’estate 2023 hanno acquistato dall’Atalanta per 75 milioni più 10 di bonus, è reduce da 2 stagioni con alti e bassi: in tutto 26 centri, ma solo 10 nell’ultima annata. Travolto dalla stagione terribile della squadra, neppure lui ha rispettato a pieno le aspettative della società inglese. E ha bisogno di un rilancio”.

HOJLUND ALLA SSC NAPOLI, IL CLUB PARTENOPEO POTREBBE ARRIVARE AD OFFRIRE 45 MILIONI DI EURO PER LA PUNTA DANESE: IL CLUB INGLESE CHIEDE DI PIU’ PER LA SUA CESSIONE

“Non è più considerato un elemento inamovibile nel progetto di Amorim e per questo si sta guardando intorno. L’ipotesi di un ritorno in Italia lo stuzzica perché conosce il nostro campionato e perché la prima squadra a chiedere informazioni su di lui è stata l’Inter vice campione di Europa. Adesso, però, anche il Napoli tricolore ha sondato il terreno per capire la fattibilità e i costi dell’operazione”.

Per acquistarlo il Napoli sarebbe disposto ad arrivare ad offrire 45 milioni di euro. Una cifra che il club inglese ritiene bassa ma un accordo si potrebbe raggiungere con dei bonus. Giovanni Manna, quindi, potrebbe decidere di riportare Hojlund in Serie A dopo due stagioni non proprio entusiasmanti.