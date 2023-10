Napoli, un solo possibile acquisto dagli svincolati

I partenopei sembrano non voler ricorrere al mercato degli svincolati, salvo per un singolo giocatore che potrebbe essere Almamy Toure. Il calciatore è svincolato dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte

Il Napoli continua a guardare e visionare la situazione relativa al mercato, specialmente perché l’emergenza in difesa sembra farsi allarmante. I partenopei sembrano non intenzionati a ricorrere al mercato degli svincolati, salvo per un unico profilo che potrebbe far loro cambiare idea.

Infatti, la dirigenza sta valutando se sia opportuno prendere Almamy Toure calciatore maliano ex Eintracht Francoforte svincolato dalla scorsa estate e che sarebbe disponibile da subito all’acquisto. Il difensore sarebbe una buona riserva.

Chi è Almamy Toure?

Almamy Toure è un difensore centrale maliano, nato a Bamako, classe ’96. Nella scorsa stagione ha giocato con l’Eintracht Francoforte pur essendo cresciuto nelle giovanili del Monaco dove ha anche debuttato. Non è troppo alto, ma riesce a risultare una buona riserva e quando chiamato in causa riesce a dare il suo.

Purtroppo, il suo problema principale sono gli infortuni. Almamy Toure, infatti, nelle ultime stagioni è stato spesso coinvolto in infortuni con ben 17 partite saltate nel corso della stagione 2022-2023. I problemi sono sempre relativi alla coscia, cosa che si porta dietro ormai da qualche anno. Il giocatore, però, al momento sembra poter essere utile alla causa partenopea anche se le rimanenze per lui sarebbero relative ad una possibile ricaduta. Il Napoli, però, valuta attentamente se prenderlo. Il calciatore era già nella lista della spesa di Cristiano Giuntoli e sarebbe il primo obiettivo attuale per sopperire alla mancanza di difensori.