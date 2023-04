Napoli, un tifoso azzurro si sfoga dopo la partita contro il Milan: “La verità che nessuno sta evidenziando”

Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League che si è giocata lo scorso mercoledì a San Siro, sta facendo ancora discutere animatamente i tifosi di entrambe le squadre. Infatti, sta facendo il giro del web lo sfogo di un tifoso azzurro, il quale ha deciso di focalizzare la sua attenzione sullo spirito della sua squadra.

Un tifoso azzurro: “La verità che nessuno sta evidenziando”

Sui social, un tifoso azzurro ha deciso di focalizzare la sua attenzione su ciò di cui non si sta parlando in questi giorni, lo spirito di squadra del Napoli. Ecco cosa ha scritto: “Ce la possono mettere davanti come vogliono, possono dire pure che l’arbitro Kovacs è stato perfetto e non mi stupirebbe. La verità, che nessuno sta evidenziando, è che abbiamo visto, finalmente, un’altra volta lo spirito della nostra squadra che, diciamolo, nelle ultime settimane sembrava svanito“.

“E ci eravamo giustamente preoccupati perché la squadra è sembrata davvero una lontana parente di quella che ha stracciato il campionato ed impressionato in Champions tra gironi e ottavi. A Milano il Napoli è tornato e nessuno dice che lo ha fatto senza attaccanti ed anche in 10 uomini quando ingiustamente è stato espulso Anguissa.

E ora sapete cosa vi dico? Che anche senza Franck e Kim al ritorno, saremo comunque una corazzata. Tornerà quasi certamente Osimhen, che non è stato rischiato all’andata. Il Milan ha giocato in contropiede e in contropiede giocherà anche al Maradona“ ha concluso il tifoso.