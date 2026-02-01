lunedì, Febbraio 2, 2026
HomeSportCalciomercatoNapoli, un ultimo acquisto entro le ore 20? Manna lavora ad un...
Calciomercato

Napoli, un ultimo acquisto entro le ore 20? Manna lavora ad un esterno di difesa affidabile

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Fonte: Wikimedia Commons

Il mercato del Napoli entra nelle sue ore più calde, con la dirigenza azzurra pronta a giocare le ultime carte prima della chiusura della sessione. Dopo aver definito gli arrivi di Giovane e Alisson, operazioni che hanno rinforzato la rosa e dato nuove soluzioni a disposizione dell’allenatore, il club partenopeo non sembra però intenzionato a fermarsi qui. L’obiettivo finale è chiaro: un terzino destro che possa garantire affidabilità immediata ma anche prospettiva futura. Il nome in cima alla lista è quello di Norton-Cuffy, esterno classe 2004 di proprietà del Genoa.

Il giovane inglese ha impressionato per forza fisica, corsa e personalità, attirando l’attenzione di diversi club. La valutazione che il Genoa fa del calciatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra importante che spinge il Napoli a lavorare ovviamente sul prestito con diritto di riscatto per via del saldo a zero.

Una soluzione che permetterebbe agli azzurri di dilazionare l’investimento, testando al tempo stesso l’impatto del giocatore in un contesto ambizioso e competitivo come quello napoletano.

Le ultime ore di mercato saranno decisive. Il Napoli ci prova, consapevole che un innesto come Norton-Cuffy potrebbe rappresentare non solo una risposta alle esigenze del presente, ma anche un tassello strategico per il futuro del club. Inoltre, consentirebbe a Conte di avere una grande alternativa in attesa del recupero di Giovanni Di Lorenzo.

Articolo precedente
Uomo di 55 anni trovato senza vita in casa, la tragedia in provincia di Caserta
Articolo successivo
Lorenzo Lucca, delusione alla ‘prima’ col Nottingham Forest: pareggio in casa e zero minuti in campo
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode