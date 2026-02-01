Napoli, un ultimo acquisto entro le ore 20? Manna lavora ad un esterno di difesa affidabile

Il mercato del Napoli entra nelle sue ore più calde, con la dirigenza azzurra pronta a giocare le ultime carte prima della chiusura della sessione. Dopo aver definito gli arrivi di Giovane e Alisson, operazioni che hanno rinforzato la rosa e dato nuove soluzioni a disposizione dell’allenatore, il club partenopeo non sembra però intenzionato a fermarsi qui. L’obiettivo finale è chiaro: un terzino destro che possa garantire affidabilità immediata ma anche prospettiva futura. Il nome in cima alla lista è quello di Norton-Cuffy, esterno classe 2004 di proprietà del Genoa.

Il giovane inglese ha impressionato per forza fisica, corsa e personalità, attirando l’attenzione di diversi club. La valutazione che il Genoa fa del calciatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra importante che spinge il Napoli a lavorare ovviamente sul prestito con diritto di riscatto per via del saldo a zero.

Una soluzione che permetterebbe agli azzurri di dilazionare l’investimento, testando al tempo stesso l’impatto del giocatore in un contesto ambizioso e competitivo come quello napoletano.

Le ultime ore di mercato saranno decisive. Il Napoli ci prova, consapevole che un innesto come Norton-Cuffy potrebbe rappresentare non solo una risposta alle esigenze del presente, ma anche un tassello strategico per il futuro del club. Inoltre, consentirebbe a Conte di avere una grande alternativa in attesa del recupero di Giovanni Di Lorenzo.