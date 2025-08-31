Napoli, un ultimo acquisto per rinforzare il centrocampo?

Il Napoli non smette di guardarsi intorno nelle battute finali del calciomercato estivo. Tra i nomi finiti sul taccuino di Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, spicca quello di Marco Brescianini, centrocampista attualmente all’Atalanta. Potrebbe diventare un’occasione last-minute per rinforzare la mediana di Antonio Conte.
La Dea, infatti, dopo l’arrivo di Yunus Musah, sembra intenzionata ad aprire alla cessione del centrocampista italiano, che rischierebbe di trovare meno spazio a Bergamo. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa con il Napoli potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, esattamente la stessa formula utilizzata per l’operazione che ha portato Musah in nerazzurro.
NAPOLI, MARCO BRESCIANINI COME ULTIMO ACQUISTO PER RINFORZARE IL CENTROCAMPO? OCCASIONE LAST-MINUTE DALL’ATALANTA
Per Conte, l’arrivo di Brescianini garantirebbe una pedina in più per la rotazione a centrocampo: un giocatore dinamico, duttile e con margini di crescita, capace di interpretare più ruoli nella linea mediana soprattutto in vista dellapartenza di Zambo Anguissa per la Coppa D’Africa.