Napoli, un ultimo colpo per rinforzare il centrocampo: Fabbian piace, l’alternativa è Brescianini

Tra Napoli e Bologna potrebbe aprirsi una nuova pista di mercato nelle ultime ore di mercato. Dopo l’affare concluso con successo per Sam Beukema e quello sfumato per Dan Ndoye, approdato invece al Notingham, gli azzurri hanno messo nel mirino Giovanni Fabbian. Il calciatore è finito nel mirino del club azzurro ormai da diversi giorni e dovrà decidere se affondare il colpo.

Il Napoli guarda ancora verso l’Emilia e punta Fabbian come rinforzo per il centrocampo. L’idea esiste, ma la trattativa rischia di essere complessa non solo per le valutazioni economiche (circa 18 milioni di euro, ndr), ma anche per il clima non proprio sereno tra le parti.

La situazione resta quindi in bilico: il Napoli stima molto il profilo del centrocampista, ma sa che l’operazione è tutt’altro che agevole. Per andare oltre i semplici sondaggi servirà un cambio di atteggiamento e la volontà reciproca di riavvicinarsi in tempi rapidi, altrimenti l’interesse potrebbe restare solo sulla carta.

NAPOLI, ULTIMO COLPO DI MERCATO A CENTROCAMPO: IL CLUB PARTENOPEO PUNTA FABBIAN MA L’ALTERNATIVA E’ BRESCIANINI

In alternativa, la società azzurra sta valutando il profilo di Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta che piace per duttilità e caratteristiche fisiche. Un’opzione che potrebbe diventare concreta se i rapporti con il Bologna dovessero restare freddi. Nelle ultime ore di mercato tutto è possibile.