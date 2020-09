Napoli, un ultimo grande acquisto in caso di vittoria contro la Juventus?

Il calciomercato italiano si avvia alla conclusione. Il prossimo 5 ottobre, infatti, il mercato sarà ufficialmente chiuso e i club di Serie A potranno affrontare la stagione senza pensare ai possibili nuovi colpi in entrata o alle cessioni.

Molte squadre, però, risultano ancora incomplete nonostante i pochi giorni alla chiusura del calciomercato.

In particolare, in casa Napoli Rino Gattuso vorrebbe qualche nuovo acquisto che possa fare la differenza e portare gli azzurri in alto in campionato. La prossima partita degli azzurri, quella contro la Juventus, sarà fondamentale per capire le vere intenzioni degli azzurri.

Le prime due partite, infatti, hanno fatto ben sperare Aurelio De Laurentiis che, guarito dal Covid-19, è ora pronto a chiudere in bellezza il calciomercato estivo, con il presidente che vorrebbe regalare a Rino Gattuso un altro calciatore, un centrocampista.

Il presidente partenopeo, infatti, avrebbe chiesto all’allenatore Rino Gattuso di provare a vincere la prossima partita contro la Juventus. In tal caso, infatti, potrebbe fare un ultimo sforzo per il suo allenatore e provare a chiudere un colpo a sorpresa. Due sono i possibili nomi: Veretout o Kessiè. È difficile arrivare ad entrambi dal momento che sono titolari nelle rispettive squadre, tuttavia il presidente potrebbe fare uno sforzo. Entrambi sono due pupilli di Gattuso e chiunque di loro sarà accolto a braccia aperte.