Napoli, una conferma a sorpresa di Mazzarri: resterà per altri sei mesi

Diego Demme resterà a Napoli fino alla scadenza di contratto e dunque a giugno. Walter Mazzarri ritiene il centrocampista un ottimo rincalzo per la panchina e dunque non sarà ceduto nel mercato di gennaio.

Inizialmente, infatti, l’intenzione della dirigenza partenopea era cedere il giocatore per evitare di pagare per sei mesi l’oneroso ingaggio del calciatore, il quale percepisce ancora l’ingaggio di quattro anni fa quando fu acquistato nel mercato di gennaio (2.5 milioni di euro a stagione, ndr).

MAZZARRI CONFERMA DEMME, SARA’ L’UOMO IN PIU’ PER LA SECONDA PARTE DI STAGIONE

Diego Demme, quindi, non sarà ceduto. Molti sono i club interessati all’italo-tedesco, tuttavia pochi sono quelli disposti ad offrire un ingaggio elevato per acquistarlo. Da qui, quindi, l’idea di confermarlo per altri sei mesi risparmiando milioni per l’acquisto di un nuovo calciatore.