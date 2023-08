Napoli una piazza spesso rifiutata, ADL arriva a sondare 30 profili prima di una decisione: celebre il ‘caso’ Brekalo

In ogni mercato, la SSC Napoli, va sempre dritta per la sua strada. Molti sono, infatti, i calciatori che hanno rifiutato la piazza azzurra, chi per motivi economici, chi per diritti d’immagine ed altri perché hanno deciso di vestire un’altra maglia.

Tra questi vi è anche Josip Brekalo, il quale, nello scorso mercato estivo ha preferito la Fiorentina al Napoli in lotta per lo scudetto, con l’allora dirigente Cristiano Giuntoli che aveva cercato in tutti i modi di portarlo in Campania: “Sono molto contento di essere arrivato a Firenze, per me è la città più bella d’Italia, questo è un grande passo in avanti nella mia carriera. Mi volevano molte squadre in Italia e Spagna, ma la Fiorentina è sempre stata la mia prima scelta“, ha poi dichiarato il calciatore.

Questo per far capire come non sia facile portare a conclusione una trattativa e che spesso un club, come il Napoli, sonda più di trenta nomi per poi arrivare alla scelta finale come accaduto con Natan. Obiettivi come Danso, Kilman, Itakura, sono sicuramente reali ma con il club azzurro che poi ha deciso di virare su un altro difensore.