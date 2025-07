Napoli, una sorpresa nel ritiro a Dimaro? Conte non vuole cali di tensione ma motivazione per vincere ancora

In casa Napoli da diverso tempo si presta particolare attenzione ai giovani talenti da reclutare e far crescere a livello professionale. Questa volta la nuova stella di proprietà dei partenopei è stato in forza al Gubbio. Si chiama Gennaro Iaccarino e da anni si parla ormai bene di lui.

Classe 2003 ha iniziato la sua avventura partenopea nelle squadre giovanili azzurre, passando prima dal Under 17 e poi arrivando fino all’Under 19. Il club azzurro, dato il suo potenziale, ha preferito lanciarlo già nei professionisti con avventure prima al Monopoli e poi al Gubbio, in Serie C. Ora, il possibile ritiro con la SSC Napoli scudettata di Antonio Conte che avrà bisogno anche dei giovani durante il ritiro a Dimaro.

IL SECONDO ANNO DI ANTONIO CONTE ALLA SSC NAPOLI: IL MISTER VUOLE ANCORA VINCERE E VUOLE CALCIATORI SUPER MOTIVATI GIA’ DURANTE IL RITIRO A DIMARO

Il Napoli riparte da Antonio Conte, uno che di vittorie ne sa qualcosa. Il tecnico salentino si è dimostrato un grande motivatore, anche se forse un po’ spinto negli allenamenti. Difatti, chiunque sia stato allenato da lui ha definito le sue sessioni sfiancanti. Tanto sfiancanti che perfino Harry Kane rimase senza fiato, quasi vomitando, dopo un allenamento con Antonio Conte. John Terry fu addirittura rimproverato, scherzosamente anche se non troppo, per non finire a mangiare troppo.

Un avvertimento anche per Victor Osimhen. Quest’ultimo, infatti, si dovrebbe aggregare agli azzurri prossimamente. Nonostante il suo futuro sia in bilico, il mister non vuole cali di tensione da parte di nessuno.