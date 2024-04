Napoli, una suggestione sarebbe Mourinho: il portoghese è ancora senza squadra

La SSC Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. Molti sono i nomi accostati agli azzurri in queste settimane, con uno tra Antonio Conte, Stefano Pioli, Vincenzo Italiano e Gianpiero Gasperini che potrebbe prendere il posto di Francesco Calzona al termine dell’attuale e stagione.

Tuttavia, il presidente De Laurentiis ha abituato i tifosi a colpi di scena. Anche lo scorso anno, infatti, dopo innumerevoli nomi, alla fine arrivò Rudi Garcia.

Senza squadra ed attualmente libero è José Mourinho. Il nome del portoghese è stato già accostato agli azzurri qualche mese fa ma alla fine il Napoli ha deciso di virare su altri mister per via dell’importante ingaggio. Mourinho sicuramente sarebbe una suggestione importante che potrebbe ridare al Napoli grande appeal. Ma, come giocherebbe il Napoli con il portoghese in panchina?

In porta dovrebbe ritornare Caprile, in difesa, invece, forte è il nome del difensore del Torino Buongiorno. A centrocampo, con l’addio di Zielinski, ci saranno sicuramente dei cambiamenti, così come l’attacco dove Osimhen è in partenza. Un grande pupillo di Mourinho è senza dubbio l’attaccante della Roma Paulo Dybala.

Questo, quindi, potrebbe essere il nuovo Napoli di Mourinho: Caprile, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Sudakov, Tielemans, Dybala, Kvara, Dovbyk.