Napoli: una tournée nella sosta mondiali

Il Napoli ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e sta giocando le partite in maniera strepitosa. Si trova ad essere prima in Serie A, a quota 23 punti in nove partite, mentre in Uefa Champions League guida il girone a punteggio pieno dopo tre partite. La società partenopea non vuole lasciare niente al caso ed allora, durante la sosta mondiali, si sta programmando una tournée.

Ormai era nell’aria, la notizia sembra essere ufficiale: la SSC Napoli farà una tournée in Turchia per affrontare la sosta mondiali, precisamente ad Antalya. Non saranno in molti i giocatori del Napoli impegnati ai Mondiali 2022. Partiranno sicuramente Kim Min-Jae, Mathias Olivera, Zambo Anguissa, Piotr Zielinski, Hirving Lozano e probabilmente anche Mario Rui.

Spunta il programma della società partenopea per la tournée ad Antalya, alcuni dettagli sono stati rivelati dell’edizione odierna di Repubblica Napoli: “Ci sta pensando, a dire il vero, pure il Napoli. Una pausa così lunga in inverno è assolutamente insolita e di fatto bisognerà impostare una nuova preparazione con delle amichevoli da affrontare per mantenere invariato il livello di forma. Il club azzurro sta organizzando un vero e proprio ritiro.

L’idea di Spalletti è quella di concedere una settimana di riposo ai calciatori che non andranno ai Mondiali per poi ritrovarsi intorno al 20 Novembre. Il Napoli dovrebbe allenarsi per più di due settimane ad Antalya, in Turchia. La squadra di Spalletti non è l’unica ad avere individuato questa opzione, quindi in programma ci saranno anche alcuni test contro avversari di livello.”

L’idea poi, una volta tornati dalla Turchia, potrebbe essere quella di giocare alcune amichevoli allo stadio Maradona per infiammare i tifosi di casa. Non ci resta che aspettare il programma nel dettaglio, sperando di vedere un ottimo calcio anche durante la pausa per il Mondiale di Qatar 2022.