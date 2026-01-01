Napoli, una vecchia conoscenza del Man. City come sostituto di KDB?

Il Napoli si avvicina al mercato di gennaio con grande cautela e margini di manovra ridotti. La strategia sarà inevitabilmente condizionata dal principio del saldo zero, che limita operazioni onerose. Per questo motivo la dirigenza dovrà puntare su profili funzionali e sostenibili. L’obiettivo è rinforzare la rosa senza compromettere l’equilibrio economico.

La priorità riguarda il centrocampo, reparto che necessita di nuove energie e alternative. L’idea è trovare un elemento capace di garantire fisicità ed esperienza internazionale. In questo contesto si cerca anche un profilo che possa sostituire De Bruyne in termini di leadership e qualità.

Tra i nomi valutati spunta quello di Seko Fofana, centrocampista attualmente al Rennes. Si tratta di una vecchia conoscenza del Manchester City, club in cui ha maturato esperienza europea. Il suo profilo è considerato affidabile e pronto all’uso. Inoltre conosce bene i ritmi del calcio ad alto livello.

La valutazione di circa 15 milioni rende Seko Fofana un obiettivo coerente con la linea del club. Il costo non elevato lo rende compatibile con le esigenze di bilancio. Il Napoli osserva con attenzione, pronto a muoversi se si creeranno le condizioni giuste.