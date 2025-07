Per rinforzare la rosa, la SSC Napoli ha bisogno anche di un centrocampista con le caratteristiche di Zambo Anguissa. Con l’addio di Billing, infatti, si è aperto un vuoto che il Napoli ha intenzione di colmare senza però spendere una fortuna. Conte ha infatti bisogno di un calciatore disposto ad essere utilizzato solo all’occorrenza.

In questo momento il Napoli si sta occupando soprattutto di rinforzare la difesa e l’attacco. Non è un mistero, però, che servirà fare qualche intervento anche per il centro del campo e consentire ai titolari di rifiatare ed avere una squadra anche più lunga. Il Napoli, in queste settimane, sta dando un’occhiata a vari calciatori e tra questi potrebbe esserci anche una vecchia conoscenza: Tanguy Ndombele.

NAPOLI, UNA VECCHIA CONOSCENZA PER RINFORZARE IL CENTROCAMPO DI ANTONIO CONTE? MUSAH TROPPO COSTOSO PER UN RIPIEGO IN PANCHINA, NDOMBELE POTREBBE RAPPRESENTARE L’OCCAZIONE DI MERCATO?

Quest’ultimo, infatti, non sta vivendo la sua miglior stagione e con il Nizza non è stato impeccabile. Nonostante ciò, nella passata stagione è riuscito a racimolare quindici presenze condite da due reti. Al momento, potrebbe rappresentare un’ottima occasione di mercato. Il Napoli potrebbe offrire un contratto a gettoni.