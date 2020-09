Napoli, uno dei titolari ha deciso: “De Laurentiis, vado via”

Risale a poche ore fa la notizia secondo la quale Kalidou Koulibaly, giovane senegalese divenuto ormai uno dei capisaldi della rosa titolare del Napoli, avrebbe deciso di lasciare la squadra per cercare un’altra avventura lontana dalla città partenopea.

Il giocatore avrebbe deciso di voler sperimentare nuove avventure non solo lontano dal Napoli, ma in generale lontano dalla Serie A, dato che non sarebbe disposto a prendere parte a nessun altro club italiano dopo l’esperienza meravigliosa che avrebbe deciso di terminare, con tanto di comunicazione ufficiale a De Laurentiis.

Data la brevità dei tempi per quanto riguarda le operazioni di calciomercato, pare che Kalidou stia spingendo sul suo agente affinché convinca il Presidente ad abbassare la richiesta di riscatto a 75-80 milioni, dato che sia il Manchester City che il Psg, due dei club al momento più interessati al senegalese, non sarebbero disposte a pagare le cifre attuali in contanti pretese dallo stesso De Laurentiis.