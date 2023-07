Napoli, uno scambio per arrivare a Milinkovic-Savic: ma il giocatore ha espresso la volontà di giocare alla Juve

Il Presidente del Napoli e il suo staff stanno ormai da giorni programmando il mercato estivo, il primo, in otto anni, senza la presenza del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il quale ha deciso di sposare la causa della Juventus. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in azzurro potrebbe approdare un nuovo centrocampista per rinforzare la squadra di Rudi Garcia: Milinkovic-Savic.

Gli azzurri, continua il giornale, potrebbero mettere sul piatto due calciatori che interessano molto a Maurizio Sarri: Politano e Zielinski. Milinkovic-Savic è valutato circa 40 milioni di euro da Lotito, il quale non ha intenzione di cedere il suo pezzo pregiato per un euro in meno. Il Napoli potrebbe sfruttare uno dei suoi giocatori per abbassare il prezzo, uno scambio che potrebbe convenire a tutti.

Inserendo come contropartita uno dei due giocatori e mettendo sul piatto altri 20 milioni di euro, De Laurentiis potrebbe spuntarla rispetto alla Juventus. Bisogna poi capire la disponibilità del giocatore a trasferirsi a Napoli. Milinkovic-Savic, infatti, ha da sempre espresso la sua preferenza di giocare in bianconero e pertanto potrebbe anche declinare l’offerta di Aurelio De Laurentiis.