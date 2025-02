Napoli, uno sguardo alla Primavera: da scoprire il giovane Iaccarino, un talento che si ispira a Zielinski

Le giovanili della SSC Napoli non sono mai state il punto di forza del club, ma, nonostante ciò, diversi sono stati i talenti che sono riusciti poi ad esplodere. I casi più emblematici sono quelli dei vari Lorenzo Insigne e Gianluca Gaetano, i quali sono comunque riusciti ad esprimersi a grandi livelli.

La Primavera azzurra ha ancora diversi talenti in rosa, alcuni dei quali sono andati via in prestito per farsi le ossa tra la Serie B e la Serie C. Il Napoli proietta il suo sguardo verso il futuro, con l’attenzione della società azzurra rivolta non solo ai calciatori attualmente in prima squadra, ma anche a una serie di giovani talenti che si trovano in prestito. Questi giovani giocatori potrebbero, in un prossimo futuro, ritornare ad essere parte integrante della rosa principale dei partenopei. Anche Conte, così come i precedenti allenatori azzurri, avranno notato le qualità importanti del calciatore.

NAPOLI, UNO SGUARDO AL SETTORE GIOVANILE AZZURRO: DA SCOPRIRE GENNARO IACCARINO. “STUDIO ZIELINSKI, KVARA IL CALCIATORE PIU’ FORTE CON IL QUALE MI SONO ALLENATO”, DICHIARO’ LO SCORSO ANNO AL CORRIERE DELLO SPORT

Tra questi, uno dei più promettenti è Gennaro Iaccarino, attualmente impegnato in prestito presso al Gubbio in Serie C. Nato nel 2003 e con un’altezza di 1,75 metri, si tratta di un centrocampista centrale che unisce notevoli doti tecniche e grande capacità fisica, risultando in una specie di versione ridotta di Zielinski. Iaccarino ha cresciuto all’interno del vivaio del Napoli e ha ormai conquistato una posizione fissa all’interno della sua squadra

Intercettato dal Corriere dello Sport, qualche mese fa, il calciatore ha dichiarato: “Studio Zielinski per ruolo e caratteristiche. Il più forte con il quale mi sono allenato? Kvaratskhelia. È inutile descriverlo, è un fenomeno, parlano i numeri per lui. Sono un tifoso del Napoli e il mio sogno, come quello di ogni bambino, è quello di vestire la maglia azzurra e vincere tanto con il Napoli”.