Napoli, uno tra Kourtis e Tsimikas se dovesse andar via Ghoulam

In quel di Napoli, oltre a rafforzare il centrocampo dove ormai sono arrivati Lobotka e Demme, si sta valutando la questione terzino sinistro. Prima di compiere un’eventuale operazione infatti bisogna capire le condizioni di Ghoulam. Se il terzino algerino dovesse garantire continuità allora Gattuso punterebbe ad occhi chiusi su di lui.

Il problema però è che Ghoulam in questi ultimi anni è stato più fuori al campo che dentro. Ecco allora che in via precauzionale il Napoli si sta guardando intorno. Sul taccuino di Giuntoli al momento vi sono tre nomi, una pista che porta alla Serie A e le restanti due che portano in Grecia.

Per quanto riguarda il nome “italiano” è risaputo l’interesse azzurro per Ricardo Rodriguez, allenato dal mister Gennaro Gattuso nell’esperienza al Milan. I rossoneri però hanno rifiutato categoricamente il prestito secco richiesto dal Napoli. La squadra azzurra allora si è fondata sugli altri nomi in lista, entrambi greci.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24, con l’addio di Ghoulam arriverebbe a Napoli uno tra Kourtis e Tsimikas. I due terzini ellenici sono tra i migliori prospetti del calcio greco. Un acquisto per il presente quindi, ma soprattutto per il futuro.