Napoli, un’occasione dagli svincolati potrebbe aiutare Conte nell’emergenza infortuni?

Dopo la chiusura del mercato invernale, per il Napoli, come per tutti i club, le opportunità in entrata si riducono drasticamente: eventuali rinforzi possono arrivare solo a parametro zero, pescando dalla lista degli svincolati. Niente colpi ad effetto o nomi altisonanti, dunque, ma soluzioni di esperienza e affidabilità. Ed è proprio in questo contesto che potrebbe emergere un profilo tutt’altro che banale: Mattia De Sciglio.

L’ex Milan e Juventus, attualmente senza contratto, rappresenta una opportunità di mercato a costo zero che il Napoli potrebbe valutare con attenzione. A 33 anni, De Sciglio non è certo un giovane emergente, ma resta un calciatore con un bagaglio importante di esperienza ai massimi livelli, maturata tra Serie A, Champions League e Nazionale.

Dal punto di vista tattico, il suo profilo potrebbe tornare utile per diversi motivi. De Sciglio è un difensore duttile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, qualità preziosa soprattutto in una fase della stagione in cui infortuni, squalifiche e turnover possono pesare. Certo, non mancano le incognite: la tenuta fisica è un aspetto da valutare con attenzione, così come la condizione atletica dopo un periodo da svincolato.

Tuttavia, proprio l’assenza di costi di cartellino renderebbe l’operazione a basso rischio, soprattutto se impostata su un contratto breve o con formule flessibili. Il Napoli, dunque, potrebbe davvero farci un pensierino. Anche sui social, i tifosi azzurri sono convinti che sarebbe una buona occasione. Un utente scrive: “Può darci una grossa mano, basta proporre Gutierrez a destra”