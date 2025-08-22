venerdì, Agosto 22, 2025
HomeSportCalciomercatoNapoli, un'occasione di mercato dal PSG per rinforzare il centrocampo di Antonio...
Calciomercato

Napoli, un’occasione di mercato dal PSG per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul calciomercato e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per il centrocampo azzurro: Carlos Soler. Il calciatore spagnolo, attualmente al Paris Saint-Germain, è considerato in uscita dal club francese e potrebbe rappresentare un’occasione importante per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

I rapporti tra PSG e Napoli sono da tempo positivi e le trattative recenti, tra cui l’operazione che ha visto il club parigino interessarsi a Khvicha Kvaratskhelia, hanno contribuito a consolidare il dialogo tra le due società. Proprio questa intesa potrebbe favorire la riuscita di un affare che si configurerebbe sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto a giugno 2026.

Carlos Soler, classe 1997, è un centrocampista completo, abile negli inserimenti, dotato di qualità tecnica e capace di giocare in più ruoli della mediana. Dopo essere stato protagonista al Valencia, ha vissuto un’esperienza altalenante al PSG, dove però non è riuscito a trovare la continuità desiderata. Per il Napoli si tratterebbe di un innesto funzionale, in grado di garantire alternative preziose in una stagione lunga e ricca di impegni.

La dirigenza azzurra sta valutando con attenzione l’operazione, consapevole che un giocatore della caratura di Soler potrebbe arricchire il centrocampo e dare maggiore esperienza internazionale alla squadra. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi concreti, con l’obiettivo di consegnare a Conte un rinforzo di qualità già entro la fine di agosto.

Articolo precedente
Napoli, Antonio Nusa il colpo per chiudere in bellezza un mercato da dieci in pagella?
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode