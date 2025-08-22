Napoli, un’occasione di mercato dal PSG per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte?

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul calciomercato e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per il centrocampo azzurro: Carlos Soler. Il calciatore spagnolo, attualmente al Paris Saint-Germain, è considerato in uscita dal club francese e potrebbe rappresentare un’occasione importante per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

I rapporti tra PSG e Napoli sono da tempo positivi e le trattative recenti, tra cui l’operazione che ha visto il club parigino interessarsi a Khvicha Kvaratskhelia, hanno contribuito a consolidare il dialogo tra le due società. Proprio questa intesa potrebbe favorire la riuscita di un affare che si configurerebbe sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto a giugno 2026.

Carlos Soler, classe 1997, è un centrocampista completo, abile negli inserimenti, dotato di qualità tecnica e capace di giocare in più ruoli della mediana. Dopo essere stato protagonista al Valencia, ha vissuto un’esperienza altalenante al PSG, dove però non è riuscito a trovare la continuità desiderata. Per il Napoli si tratterebbe di un innesto funzionale, in grado di garantire alternative preziose in una stagione lunga e ricca di impegni.

La dirigenza azzurra sta valutando con attenzione l’operazione, consapevole che un giocatore della caratura di Soler potrebbe arricchire il centrocampo e dare maggiore esperienza internazionale alla squadra. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi concreti, con l’obiettivo di consegnare a Conte un rinforzo di qualità già entro la fine di agosto.