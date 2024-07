Napoli, uscite cruciali per nuovi rinforzi: Lindstrom all’Everton e Ostigard verso il Rennes

Il mercato in uscita del Napoli è in fermento, una necessità per alleggerire una rosa già affollata e fare spazio a nuovi innesti. Ieri, il club ha ufficializzato la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La prossima partenza sarà quella di Ostigard, destinato al Rennes a titolo definitivo per 7 milioni di euro, con l’accordo ormai ai dettagli finali.

Chi potrebbe arrivare al Napoli

In entrata, il Napoli ha messo gli occhi su David Neres per rafforzare la trequarti. L’attaccante brasiliano del Benfica, di 27 anni, è desideroso di una nuova sfida per rilanciare la sua carriera.

Oltre a Neres, il club partenopeo sta valutando anche Domenico Berardi del Sassuolo, che sta tornando in forma dopo un brutto infortunio.

Queste strategie di mercato sono riportate dal Corriere dello Sport, pertanto non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte del club partenopeo.